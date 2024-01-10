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Erzurum-Ardahan karayolunda tır evin önüne çarptı - Son Dakika
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Erzurum-Ardahan karayolunda tır evin önüne çarptı

Erzurum-Ardahan karayolunda aşırı buzlanma nedeniyle kayan bir tır, yol kenarındaki eve çarptı. Kazanın ardından yol ulaşıma kapandı ve güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü yara almadı ve ulaşım bir süre kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

Erzurum-Ardahan karayolunda tır evin önüne çarptı
10.01.2024 - 19:10,
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Erzurum- Ardahan karayolunda aşırı buzlanma nedeniyle kayan tır, yol kenarındaki eve çarptı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Engin A. idaresindeki 31 AOR 135 plakalı tır, Erzurum-Ardahan karayolunun Şenkaya İlçesi Değirmenli Mahallesi mevkiinde yolun buzlu olması nedeniyle önce yoldan çıktı ardından yol kenarındaki eve çarptı. Evde herhangi bir hasar oluşmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüsünün yara almadığı kazada Erzurum-Ardahan karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Tırın çekici ile yolda kaldırılmasının ardından ulaşım yaklaşık 2 saat sonra normale döndü. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum-Ardahan karayolunda tır evin önüne çarptı - Son Dakika


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