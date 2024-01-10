Erzurum-Ardahan karayolunda tır evin önüne çarptı

Erzurum- Ardahan karayolunda aşırı buzlanma nedeniyle kayan tır, yol kenarındaki eve çarptı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Engin A. idaresindeki 31 AOR 135 plakalı tır, Erzurum-Ardahan karayolunun Şenkaya İlçesi Değirmenli Mahallesi mevkiinde yolun buzlu olması nedeniyle önce yoldan çıktı ardından yol kenarındaki eve çarptı. Evde herhangi bir hasar oluşmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüsünün yara almadığı kazada Erzurum-Ardahan karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Tırın çekici ile yolda kaldırılmasının ardından ulaşım yaklaşık 2 saat sonra normale döndü. - ARDAHAN