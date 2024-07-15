Erzurum-Artvin kara yolunda heyelan sonucu kaybolan 10 aylık bebeğin aranması devam ediyor - Son Dakika
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Erzurum-Artvin kara yolunda heyelan sonucu kaybolan 10 aylık bebeğin aranması devam ediyor

Erzurum-Artvin kara yolunda heyelan sonucu kaybolan 10 aylık bebeğin aranması devam ediyor

Erzurum-Artvin kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu sürüklenen otomobilden dereye düşerek kaybolan 10 aylık bebeğin arama çalışmaları hala devam ediyor. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, kayıp çocuğun bulunması için tüm kurumların seferber olduğunu belirtti. Baba ve üç çocuğu sağ olarak kurtarılan ailenin annesi ise cansız bedeni olarak bulunmuştu.

15.07.2024 11:22
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Erzurum- Artvin kara yolunda heyelanın sürüklediği otomobilden dereye düşerek kaybolan 10 aylık bebeğin aranmasına devam ediliyor.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Pehlivanlı Mahallesi sınırlarında Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan sonucu suya kapılan araçtan kayıp olan E.M (1)'yi arama çalışmalarına eşlik etti. Sahada kurumların koordinasyonunu sağlayan Kaymakam Bayram, bir an evvel kayıp çocuğun bulunması için ilgili tüm kurumların seferber olduklarını belirtti.

Tortum çayına sürüklenen araçta bulunan 6 kişilik aileden baba ve üç çocuğu sağ olarak kurtarılmış, annenin cansız bedeni Uzundere ilçe merkezinde Tortum Çayında yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu dün gece bulunmuştu. Kayıp çocuklara ilgili aramalar ise devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum-Artvin kara yolunda heyelan sonucu kaybolan 10 aylık bebeğin aranması devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum-Artvin kara yolunda heyelan sonucu kaybolan 10 aylık bebeğin aranması devam ediyor - Son Dakika
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