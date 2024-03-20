Erzurum-Artvin karayolunda yapılan yeni yol çalışması sürücülere zor anlar yaşatıyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Erzurum- Artvin karayolu üzerinde yapılan yeni yol çalışması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Uzundere ilçesinde söz konusu bölgede bir hafta içerisinde iki ayrı trafik kazası yaşandı. Bugün akşam saatlerinde meydana gelen maddi hasarlı kaza yolla ilgili tartışmaları artırdı. Yolun eski yola göre daha dar ve standartlara uygun olmaması nedeniyle sürücülerin zor durumda kaldığı belirtiliyor.
Meydana gelen trafik kazasında 25 FJ 304 minibüs yol çalışması nedeniyle biçimsiz dizilen bordür taşları yola yakın olduğu için sürücü tarafından dikkat edilmediğinden dolayı araç taşların üzerine çıkarak metrelerce sürüklendi. Yaşanan kazada can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirdi. - ERZURUM
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rize'de Mermerdelen Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüşürken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 389 uyuşturucu hap, 397 gram esrar, hassas terazi ile 2 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. ve E.D. tutuklanırken, K.U. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 156 adet sentetik ecza hap, 22,87 gram metamfetamin, 87,17 gram esrar ve 1800 TL para ele geçirildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen yangında hafif ticari araç tamamen yanarak hurda haline geldi. Yangın, Şeker Cami Caddesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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