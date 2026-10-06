Erzurum Aşkale\'de Kop Dağı\'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Kop Dağı zirve mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Bayburt-Aşkale ve Aşkale-Bayburt istikametlerinde karşılıklı seyir halinde bulunan 4 otomobil ve bir kamyonun karışması sonucu meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, havaların soğuması ve etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bazı sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Kazada araçlardan birinde sıkışan bir kişi, olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekiplerinin yoğun ve hummalı çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin İran uyruklu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.