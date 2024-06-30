Erzurum Aşkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum Aşkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki bir tır, Tepebaşı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma düştü. Kazada tır sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu. Kazadan yarım saat sonra bastıran yağmur nedeniyle başka bir kaza daha meydana geldi ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri yol emniyetini sağladı ve trafik akışı 2 saat sonra normale döndü.

30.06.2024 21:51
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki tır, Tepebaşı mevkiinde iniş esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre uçurumdan aşağıya uçtu. Olay yerine sevk edilen ilçe jandarma ekipleri bölgede yol emniyeti aldılar. Kazada tır sürücüsü kazada hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kazadan yarım saat sonra, aniden bastıran yağmur görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdü. Seyir halindeki bir otomobili dubaları son anda fark etmesi sonrası fren yaparak son anda durabildi, arkadan gelen bir diğer otomobil öndeki araca çarpmamak için son bir manevra yaparak durabildi. Fakat yine aynı anda bir diğer araç arkadan gelerek öndeki araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay yerine İlçe Bölge trafik ekipleri de gelerek yol emniyetini aldı. Durma noktasına gelen trafik akışı, 2 saat sonra açıldı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken güvenlik ekipleri bölgede tedbirlerini artırdı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum Aşkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Aşkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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