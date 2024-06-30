Erzurum Aşkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki tır, Tepebaşı mevkiinde iniş esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metre uçurumdan aşağıya uçtu. Olay yerine sevk edilen ilçe jandarma ekipleri bölgede yol emniyeti aldılar. Kazada tır sürücüsü kazada hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kazadan yarım saat sonra, aniden bastıran yağmur görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdü. Seyir halindeki bir otomobili dubaları son anda fark etmesi sonrası fren yaparak son anda durabildi, arkadan gelen bir diğer otomobil öndeki araca çarpmamak için son bir manevra yaparak durabildi. Fakat yine aynı anda bir diğer araç arkadan gelerek öndeki araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay yerine İlçe Bölge trafik ekipleri de gelerek yol emniyetini aldı. Durma noktasına gelen trafik akışı, 2 saat sonra açıldı.

Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken güvenlik ekipleri bölgede tedbirlerini artırdı. - ERZURUM