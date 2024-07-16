Erzurum\'da 1.9 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri piyasa değeri 1 milyon 900 TL olan kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 08.07.2024 - 11.07.2024 tarihleri arasında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda; 1.900.000 TL (Bir Milyon Dokuz Yüz Bin Türk Lirası) piyasa değeri olan 57 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar neticesinde; 67 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - ERZURUM