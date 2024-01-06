Erzurum\'da 2023 yılında bin 383 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2023 yılında toplam bin 383 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı, kazalarda 23 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da 2023 yılının 12 aylık toplam ve Aralık ayı trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2023 yılı Aralık ayı döneminde 127 ölümlü-yaralamalı kazada, 214 maddi hasarlı ve 205 yaralı, 4 ölümlü kaza kayıtlara geçti. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor.

Erzurum polis bölgesinde 2023 yılı12 aylık kazalara bakıldığında ise bin 383 ölümlü-yaralamalı, 2 bin 207 maddi hasarlı kazada 23 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 493 kişi yaralandı. Türkiye geneli 2023 yılı 12 aylık kazalara bakıldığında 234 bin 992 ölümlü-yaralamalı, 320 bin 676 maddi hasarlı kazada 2 bin 984 kişi hayatını kaybetti, 354 bin 323 yaralı oldu. - ERZURUM