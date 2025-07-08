Erzurum\'da 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen, 18 Afganistan, 3 Türkmenistan, 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen yakalanandı. Göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir.

Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli organizatör hakkında adli işlem yapıldığı belirtilirken, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM