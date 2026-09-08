Erzurum'da Ağustos'ta 213 kazada 4 kişi öldü, 384 kişi yaralandı
Erzurum'da Ağustos ayında polis sorumluluk bölgesinde 213 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 384 kişi yaralandı; yılın ilk 8 ayında ise ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 2 bin 31'e ulaştı.
Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Temmuz ayında 213 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 384 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Ağustos 2026 Aylık Trafik İstatistik Bülteni'ndeki verilere göre, Erzurum'da ağustos ayında 213 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Aynı dönemde 262 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Kazalarda 4 kişi yaşamını yitirirken, 384 kişi yaralandı.
8 ayda 20 kişi hayatını kaybetti
2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde Erzurum'da toplam bin 178 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde 2 bin 68 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Yılın ilk 8 ayında meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 31 kişi yaralandı.
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