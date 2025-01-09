Erzurum\'da Ahır Yangını Korkuttu

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen ahır yangını korkuttu.

Aziziye ilçesinde ihbar üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri 85 hayvanın bulunduğu ahırda çıkan yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı şüphelenilen yangın bir anda ahırda bulunan otların yanmasına neden oldu. Besi sahipleri ve gelen ekipler hızlı bir şekilde hayvanları ahırdan çıkardı, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangından can kaybı olmadı. Polis ve itfaiye olayla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor. - ERZURUM