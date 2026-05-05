Erzurum'da Asayiş Uygulamaları: 186 Bin Şahıs Sorgulandı

05.05.2026 18:52
Nisan ayında Erzurum'da yapılan denetimlerde 186 bin şahıs sorgulandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Nisan ayı içerisinde il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve operasyonların raporunu açıkladı. Bir ayda 186 binden fazla şahıs sorgulanırken, uyuşturucu ve silah tacirlerine göz açtırılmadı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü; merkez ilçeler, Asayiş Şube Müdürlüğü, dış ilçe amirlikleri ve uygulama noktalarında 1 Nisan - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerin verilerini paylaştı. Şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 esasına göre yapılan çalışmalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

186 bin şahıs sorgulandı, aranan 387 kişi yakalandı

Polis ekiplerince yürütülen titiz çalışmalarda bir ay içerisinde tam 186 bin 128 şahıs GBT sorgusundan geçirildi. Yapılan kontroller neticesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 387 şahıs ile 466 bakaya yakalanarak adalete teslim edildi. Trafik ve asayiş ekipleri ise şehir genelinde 36 bin 740 aracı durdurarak denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların huzur içerisinde vakit geçirmesi için park, bahçe ve metruk binaları mercek altına alan Erzurum emniyeti; bin 506 park ve bahçe ile bin 908 metruk binada kontrol yaptı. Ayrıca bin 574 umuma açık iş yeri denetlenerek mevzuata aykırı durumlar hakkında işlem başlatıldı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Nisan ayında düzenlenen 33 operasyonda, toplamda 6 kilo 362 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek sokak satıcılarına ağır darbe indirildi.

Aramalarda ayrıca suçta kullanılabilecek çok sayıda silah ve mühimmat da muhafaza altına alındı. Yapılan operasyonlarda; 5 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği,169 adet fişek ve 83 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

