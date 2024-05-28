Erzurum\'da bir büroda çıkan yangın paniğe neden oldu

3.Sayfa

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir büroda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Yakutiye Lala Paşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin 4'üncü katındaki büroda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, iş merkezi sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin önce bina dışından müdahale ettiği yangında büroda kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi. Yangında büroda bulunan tüm eşyalar yanarken büro kullanılamaz hale geldi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeriye giren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. - ERZURUM