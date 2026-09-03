Erzurum'da camide kediyi tekmeleyen şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika
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Erzurum'da camide kediyi tekmeleyen şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Erzurum\'da camide kediyi tekmeleyen şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı
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Erzurum'da cemaatle namaz sırasında ayaklarına giren kediyi tekmelediği görüntüler üzerine gözaltına alınan S.M., savcılıktaki ifadesinde şiddet amacı taşımadığını, secdeye giderken kediyi uzaklaştırmak istediğini söyledi. Adli işlemleri tamamlanan şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Erzurum'da, cemaatle namaz kılınırken ayaklarının arasına giren kediyi tekmeleyen şahıs, savcılıktaki adli işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, "Erzurum'da bir camide cemaatten bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği" şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatmış, yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli S.M. gözaltına alınmıştı.

Erzurum Adliyesi'nde ifadesi alınan S.M. isimli şahıs, savcılıkta verdiği ifade de şiddet amacı taşımadığını ve secdeye giderken kedinin kaçması için böyle bir harekette bulunduğunu söyledi.

İfade işlemleri sonrası S.M. isimli şahıs, Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da camide kediyi tekmeleyen şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da camide kediyi tekmeleyen şahıs savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika
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