Erzurum’da korkutan çatı yangını

Erzurum'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Gülşah Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın söndürme çalışması esnasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir itfaiye çalışanı dumandan etkilendi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başladı.