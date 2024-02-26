Erzurum'da Çaybaşı Mahallesi'nde Göçük Sonrası İnceleme Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Çaybaşı Mahallesi'nde Göçük Sonrası İnceleme Yapıldı

Erzurum\'da Çaybaşı Mahallesi\'nde Göçük Sonrası İnceleme Yapıldı

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde yaşanan göçük sonrası AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı. Sabah erken saatlerde dağ eteğinden kopan kaya parçalarının evlere zarar vermesi sonucu evler boşaltıldı. İş makinesi sevk edilen bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

26.02.2024 15:46
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Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde yaşanan göçük sonrası AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Bugün sabah erken saatlerde Çaybaşı Mahallesi arkasında bulunan dağ eteğinden kopan kaya parçalarının bölgede bulunan evlere zarar vermesi sonucu evler boşaltılmıştı. Ekipler bölgede güvenlik şeridi çekerek vatandaşların bölgeye girmesine izin vermiyor.

Haberin ardından çok sayıda iş makinesi bölgeye sevk edildi. AFAD ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, iş yeri ve ev sahipleri yaşadıkları tehlikenin şokunu henüz üzerlerinden atamadı.

Erzurum Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, sabah saat 05.30 sıralarında, Uzundere ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nin arka kısmında, dağ eteğinden kopan kaya parçalarının Sanayi Sitesi'nde bulunan iki iş yerinin duvarına çarpması sonucu hasar oluştuğu belirtilerek, "Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Erzurum AFAD Müdürlüğüne bağlı ekibimiz bölgeye intikal etmiş olup, Valiliğimiz tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Çaybaşı Mahallesi'nde Göçük Sonrası İnceleme Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Çaybaşı Mahallesi'nde Göçük Sonrası İnceleme Yapıldı - Son Dakika
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