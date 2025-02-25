Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çocuklara yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Projesi kapsamında Bilim Erzurum da düzenlenen Erzurum Kış Bilim Festivali 2025 etkinliğine katılım sağladı. Festivalde 500 öğrenciye bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - ERZURUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da Çocuklara Bilgilendirme Eğitimi - Son Dakika
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