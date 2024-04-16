Erzurum Polisi FETÖ'den Hapis Cezası Bulunan Bir Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Erzurum Polisi FETÖ'den Hapis Cezası Bulunan Bir Şahsı Yakaladı

Erzurum Polisi FETÖ\'den Hapis Cezası Bulunan Bir Şahsı Yakaladı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir öğretmenin yakalandığını duyurdu. Şahıs gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.

16.04.2024 13:56
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Erzurum polisi FETÖ'den hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 04.04.2024 günü Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. B. (Öğretmen/Özel Sektör) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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