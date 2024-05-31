Erzurum'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada - Son Dakika
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Erzurum'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde polis plakasız bir aracı fark ederek dur ihtarında bulundu. Sürücü ise polise zor anlar yaşattı. Ters yöne giren araç, park halindeki araçlara çarparak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kovalamaca sonrası şahsı ve aracı durdurdu. Yapılan incelemede aracın trafikten çekilmiş plakasız olduğu belirlendi. Kaçan sürücünün çarptığı araçlarda yaklaşık 20 bin TL hasar meydana geldi.

31.05.2024 20:54
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Erzurum'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde polis plakasız bir aracı fark etti. "Dur" ihtarına uymayan bir sürücü polise zor anlar yaşattı.

Erzurum'da bir sürücü trafik ekiplerinin rutin kontrol yaptığı noktada aracını durdurmadı ve yoluna devam etti. Bunun üzerine polis aracı takibe aldı. Tüm uyarılara rağmen Gürcükapı Semti'nde ters yöne giren araç, park halindeki iki araca çarparak kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonrası polis ekipleri şahsı ve aracı bir sokakta durdurdu. Yapılan sorgulama ve inceleme aracın trafikten çekilmiş plakasız olduğu belirlendi. Sürücüyü gözaltına alan polis araca el koydu.

Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde araç şoförünün kaçışı ve polisin takibi film sahnelerini aratmadı. Kaçan sürücünün çarptığı araçlarda yaklaşık 20 bin TL hasar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada - Son Dakika

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