Erzurum\'da Freni Boşalan Beton Mikseri Kazası

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde freni boşalan beton mikseri, onlarca araca çarparak devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi havalimanı yolu üzerinde freni boşalan beton mikseri, trafikte ve yol kenarında bulunan onlarca araca çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. - ERZURUM