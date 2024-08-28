Erzurum\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 16 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 16 kaçak göçmen ve organizatörlük yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan araştırmalarda şüphelilerin, farklı araçlar ve yöntemler kullanarak düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak Erzurum'a getirdiği ve burada bir süre barındırdıktan sonra batı illerine sevk ettiklerine dair bilgi edinilmesi üzerine Erzurum merkezde bulunan bir adreste yapılan operasyonda 16 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda olayın organizatörlüğünü yapan Afganistan uyruklu 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şüpheli, adli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM