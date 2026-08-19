Erzurum'da Hakaret İçin Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Hakaret İçin Soruşturma

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya üzerinden Erzurum halkına hakaret eden 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak Erzurum halkına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan 2 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Bazı yayın organları ve internet haber sitelerinde, sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapan 2 kişinin Erzurum halkına yönelik hakaretlerde bulunduğu yönünde haberler yer aldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, haberleri ihbar kabul ederek harekete geçti.

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlik ve açık adreslerinin belirlenmesi için çalışma yürütüldü. Şüphelilerden birinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Diğer şüphelinin kimlik ve açık adres bilgilerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, 3. Sayfa, Güvenlik, Erzurum, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Hakaret İçin Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı
Keşap’ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed’in cansız bedeni bulundu Keşap'ta sel kaybı: 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni bulundu
Kripto para sahiplerine kritik uyarı Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu gizleyen şahıs tutuklandı
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü

10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
10:20
Destekçileri, Alparslan Kuytul’un bindirildiği aracın önüne yattı
Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı
09:40
Kaymakamlığa silahlı saldırı Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
Kaymakamlığa silahlı saldırı! Personele verilen ceza olayı gölgede bıraktı
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 10:58:58. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Hakaret İçin Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.