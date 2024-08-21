Erzurum'da heyelan korkusu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da heyelan korkusu

Erzurum\'da heyelan korkusu

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, heyelan nedeniyle büyük bir korku yaşıyor. Heyelanlar sonucunda evler zarar görürken, can güvenliği tehlikeye atılıyor.

21.08.2024 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, heyelan nedeniyle büyük bir korku yaşıyor.

Erzurum kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde sık sık yaşanan heyelan, vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor.

Tortum Şelalesi'ne çok yakın mesafede dere vadisinde bulunan 11 ev, toprak kayması yaşanan bölgede bulunduğu için büyük risk altında. Yaklaşık 50 nüfuslu mahallede geçtiğimiz gün yeni bir heyelan daha yaşandı. Toprağın kayarak sürüklendiği anlar mahalle sakinlerince cep telefonları ile kaydedildi.

Daha önce yaşanan heyelanlarda 4 ev ve tarım arazileri de zarar gördü. Ekili bazı arazilerin neredeyse yarısı yaşanan felaketlerde adeta yok oldu. Mahallede bulunan evlerin zeminleri de hasar görürken, bağlantı yolları kayarak tarumar oldu. Su şebekelerini de vuran heyelan, içme sularına da zarar verdi.

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Gökhan Ören, bölgede acil olarak önlem alınması gerektiğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Çağlayan, Uzundere, 3-sayfa, erzurum, Çevre, Doğal Afet, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da heyelan korkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da heyelan korkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement