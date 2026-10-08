Erzurum'da ilk 9 ayda 1356 ölümlü yaralanmalı kaza yaşandı, 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da ilk 9 ayda 1356 ölümlü yaralanmalı kaza yaşandı, 21 kişi hayatını kaybetti

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Erzurum\'da ilk 9 ayda 1356 ölümlü yaralanmalı kaza yaşandı, 21 kişi hayatını kaybetti
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Erzurum'da 2026'nın ilk 9 ayında 1 bin 356 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 21 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 348 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2026 yılının ilk 9 ayında 1 bin 356 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 21 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 348 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum'da Eylül ayında 178 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde 230 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti.

Eylül ayında meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 317 kişi yaralandı.

Yılın ilk 9 aylık döneminde ise Erzurum'da 1 bin 356 ölümlü-yaralanmalı, 2 bin 302 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 348 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
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