Erzurum\'da Jandarma Ekipleri Aranan 2 Şahsı Yakaladı

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Erzurum'da jandarma ekipleri JASAT Mercek-6 operasyonu çerçevesinde aranan 2 şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak icra edilen JASAT Mercek-6 operasyonu kapsamında; Kasten Öldürme suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Y ve G.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar adli makamlara sevk edildi ve sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir." denildi. - ERZURUM