Erzurum'da Jandarma Ekipleri Aranan 2 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da Jandarma Ekipleri Aranan 2 Şahsı Yakaladı

Erzurum\'da Jandarma Ekipleri Aranan 2 Şahsı Yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, JASAT Mercek-6 operasyonu kapsamında aranan 2 şahsı yakaladı. H.Y ve G.Y isimli şahıslar, çeşitli suçlardan aranıyorlardı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi ve tutuklandılar. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği için aranan şahısların yakalanmasına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

27.04.2024 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da jandarma ekipleri JASAT Mercek-6 operasyonu çerçevesinde aranan 2 şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak icra edilen JASAT Mercek-6 operasyonu kapsamında; Kasten Öldürme suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Y ve G.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar adli makamlara sevk edildi ve sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine, aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edilmektedir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Jandarma, Erzurum, JASAT, Güvenlik, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Jandarma Ekipleri Aranan 2 Şahsı Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
01:47 Milletvekilinden bakanlık önünde oturma eylemi Milletvekilinden bakanlık önünde oturma eylemi
01:16 Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
16:45 İstanbul ve Tekirdağ’da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk eden şüphelilere operasyon İstanbul ve Tekirdağ'da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk eden şüphelilere operasyon
09:33 Arda Güler’in golü Real Madrid’e galibiyeti getirdi Arda Güler'in golü Real Madrid'e galibiyeti getirdi
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:21 Yıldız Tilbe’nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu Yıldız Tilbe'nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu
07:56 42 ilde uyuşturucu operasyonu 42 ilde uyuşturucu operasyonu
07:49 Hatay’da kuduz alarmı 2 mahalle karantinaya alındı Hatay'da kuduz alarmı! 2 mahalle karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 09:57:59. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Jandarma Ekipleri Aranan 2 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement