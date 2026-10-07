Erzurum'da jandarma eylülde 86 aranan şahsı yakalayıp adalete teslim etti - Son Dakika
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Erzurum'da jandarma eylülde 86 aranan şahsı yakalayıp adalete teslim etti

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Erzurum\'da jandarma eylülde 86 aranan şahsı yakalayıp adalete teslim etti
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yürüttüğü operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 86 şahsı yakalayarak adalete teslim etti. Aynı dönemde kayıp olarak aranan 7 kişi de bulunarak ailelerine ulaştırıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eylül ayı boyunca yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam 86 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonlarda ayrıca kayıp olarak aranan 7 kişi de bulunarak ailelerine ulaştırıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında genel asayiş ve kamu düzeninin sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu doğrultuda 01-30 Eylül 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı faaliyetlerin bilançosu açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz takip ve operasyonlar neticesinde; terör (FETÖ/PDY) suçundan aranan 2, asayiş suçlarından 57, siber suçlardan 15, narkotik suçlardan 10, kaçakçılık ve organize suçlardan ise 2 olmak üzere toplam 86 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aynı dönem içerisinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında, kendilerinden haber alınamayan 7 kayıp şahsın da yer tespiti yapılarak sağ salim ailelerine teslim edilmesi sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA
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