Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonları

Erzurum\'da Kaçakçılık Operasyonları

Jandarma, Erzurum'da kaçakçılık ve uyuşturucuya yönelik operasyonlarla çok sayıda malzeme ele geçirdi.

08.11.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzurum'un muhtelif yerlerinde yapılan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, "1 Ekim 2024 tarihinde Aşkale ilçesinde S.Z, H.A. ve L.Ç. isimli şahısların arazisinde 2 bin 943 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, bahse konu malzemeye el konularak şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir. 8 Ekim 2024 tarihinde Yakutiye ilçesinde Y.E.P. ve A.N. isimli şahıslara ait iş yerinde yapılan aramada; 3 bin 872 paket kaçak sigara, 994 adet elektronik sigara, 69 kg nargile tütünü, 255 kg tütün, bin 155 adet puro, 10 bin 250 adet sigara filtresi, bin adet sigara kağıdı, 620 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirilmiş, bahse konu malzemelere el konularak şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir. 27 Ekim 2024 tarihinde Tekman ilçesinde A.K. ve M.K. isimli şahısların içinde bulundukları araçta yapılan aramada 10 gr bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, bahse konu malzemelere el konularak şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir." denildi.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar neticesinde toplamda; 2 bin 983 kök kenevir bitkisi, 28 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 21 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 bin 872 paket kaçak sigara, 994 adet elektronik sigara, 69 kg nargile tütünü, 255 kg tütün, bin 155 adet puro, 10 bin 250 adet sigara filtresi, bin adet sigara kağıdı, 620 adet İçi tütün ile doldurulmuş makaron, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet, ve 1 adet dedektör ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Jandarma, Politika, Kenevir, erzurum, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
14:35 Enes Güran’dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran’dan şüphelendim Enes Güran'dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim
14:19 Narin’in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım
14:18 Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı
14:12 Mourinho’ya İngiltere’den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap Mourinho'ya İngiltere'den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap
14:10 Özel’den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur
14:07 Yunus Akgün yuvadan uçuyor Yunus Akgün yuvadan uçuyor
14:06 Mansur Yavaş’tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama
13:54 Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı
13:50 Trump’ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 10:32:13. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.