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Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonu

Erzurum\'da Kaçakçılık Operasyonu

Jandarma ekipleri Erzurum'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında büyük çapta malzeme ele geçirdi.

19.03.2025 10:51
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Erzurum'da jandarma ekipleri kaçakçılara yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında 16 Mart 2025 tarihinde Palandöken ilçesinde tütün köpeği Zahir'in de katkılarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; 518 adet kesilmiş bandrol,255 kg kaçak tütün, 14 bin 884 adet sigara kağıdı, 20 bin adet sigara filtresi ve 560 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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