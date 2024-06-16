Erzurum'da kaçan kurbanlık tosun sahiplerine zor anlar yaşattı

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Erzurum'da kesim için hazırlanan kurbanlık tosun kaçtı, sahiplerine zor anlar yaşattı.

Erzurum'un Pasinler ilçesi Nebihanları bölgesinde kaçan kurbanlık herkesi korkuttu. Açık alanda kurban hazırlığı yapan vatandaşlar bir anda hayvanlarını ellerinden kaçırdı. İki kişiyi yaralayan tosun açık arazide kayıplara karıştı. Kaçan tosundan korkan bazı vatandaşlar ise ağaçlara tırmandı. Uzun süre sahiplerini peşinden koşturan kurbanlık büyük uğraş sonucu yakalandı. - ERZURUM