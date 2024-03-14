Erzurum'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini ve kızını bıçakla öldürdü
Kıskançlık tartışması cinayetle sonuçlandı
ERZURUM - Erzurum'da coğrafya öğretmeni kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi ve araya giren kızını bıçaklayarak öldürdü.
Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi'nde ikamet eden, öğretmen Zülküf Böçkün eşi Kadriye Böçkün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Zülküf Böçkün, eşi Kadriye Böçkün ile kavgayı önlemek için araya giren kızı Asude Helen Böçkün'ü bıçakla yaralayarak evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler bıçaklanan anne ile kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Zülküf Böçkün aracıyla şehir dışına kaçmak isterken polis tarafından Çat ilçesi yönüne giderken yakalandı. Şahsın emniyetteki sorgusuna devam ediliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzurum'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini ve kızını bıçakla öldürdü - Son Dakika
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Olay yerine vali, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçağın pilotu sağlık durumu iyi olurken, şantiyede çalışan askeri personel şehit oldu.
Yalova'da yapılan denetimlerde 4 işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletme sahipleriyle ilgili adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 19 şahsa toplamda 122 bin 75 lira para cezası kesildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağı saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Soruşturma sonucunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında 3 firari hükümlünün de bulunduğu 23 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu satışı yapmak suçundan 10 yıl 5 ay, uyuşturucu kullanmak suçundan ise 3 yıl ve 2 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişi de yakalandı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir evden 33 bin 600 dolar ve maddi değeri 20 bin dolar olan mücevherat çalan biri çocuk 2 kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin 97 adet suç kaydı olduğu belirlendi.
Erzurum'un Palandöken İlçesinde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gören coğrafya öğretmeni Zülküf B., kıskançlık nedeniyle tartıştığı ebe hemşire eşi Kadriye B. ve kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen B.'yi bıçak darbeleriyle öldürdü. Zanlı öğretmen polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İstanbul'da ailesinin bir ay önce kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki Serhat Tekin Kantele'nin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu. Bir grup fotoğrafçının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonucunda cesedin Kantele'ye ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sahur vakti sokak ortasında bağırarak rahatsızlık yarattı. Vatandaşlar ise tepki göstermek için pet şişe attı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde eski eşi Elif Gedik'i bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık'ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık, savunmasında iddiaları kabul etmedi ve tutuksuz yargılanma talep etti. Mahkeme heyeti tutukluluğun devamına karar verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?