Erzurum'da Kapsamlı Denetim: 144 Bin Şahıs Sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzurum'da Kapsamlı Denetim: 144 Bin Şahıs Sorgulandı

Erzurum\'da Kapsamlı Denetim: 144 Bin Şahıs Sorgulandı

Erzurum polisi, Ocak 2025'te 144 bin şahıs ve 24 bin araç denetledi, birçok suç unsuru ele geçirildi.

06.02.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum polisi 2025 Ocak ayı içinde yaptığı denetimlerde 144 bin 216 şahıs ve 24 bin 518 aracı sorguladı.

1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 144 bin 216 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 24 bin 518 araç denetlendi. Umuma açık 907 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 963, metruk binalarda 2 bin 140 denetim gerçekleştirildi. 511 araca cezai işlem uygulandı. 422 kişi bakayadan ve aranan 223 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 46 narkotik madde operasyonunda 3 bin 870,9 gram narkotik madde ele geçirildi. 6'si kurusıkı, 11 tabanca, 4 av tüfeği, 297 fişek ve 42 bıçak ele geçirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Narkotik, Güvenlik, 3-sayfa, erzurum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Kapsamlı Denetim: 144 Bin Şahıs Sorgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:17:10. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kapsamlı Denetim: 144 Bin Şahıs Sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.