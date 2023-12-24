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Erzurum'da kavgada bıçaklanarak öldürülen genç için 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da kavgada bıçaklanarak öldürülen genç için 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kampüsünde çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden genç için gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Kavgada Y.Ç. tarafından bıçaklanan S.B. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Zanlılar polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Erzurum\'da kavgada bıçaklanarak öldürülen genç için 2 zanlı tutuklandı
24.12.2023 - 10:02,
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Erzurum'da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülen genç için gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kavgada Y.Ç. tarafından bıçaklanan S.B. olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Zanlılar ise polis tarafından kısa sürede gözaltına alınmış daha sonra adliyeye sevk edilmişti.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde akşam saatlerinde aralarında husumet olduğu anlaşılan iki taraf arasında trafikte çıkan tartışma, kampüs içinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç. (18), S.B.'yi (23) göğsünden bıçaklayarak arkadaşı Y.D. (19) ile olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.B, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen S.B. kurtarılamadı.

Polis genci yaralayan Y.Ç. ve arkadaşı Y.D.'yi suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Tutuklama, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da kavgada bıçaklanarak öldürülen genç için 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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