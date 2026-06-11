Erzurum'da Kaybolan Çoban İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Kaybolan Çoban İçin Arama Başlatıldı

Erzurum\'da Kaybolan Çoban İçin Arama Başlatıldı
11.06.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Horasan'da kaybolan 17 yaşındaki çoban Okan Koç için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un Horasan ilçe kırsalında hayvan otlatırken kaybolan 17 yaşındaki çobanı bulmak için ekipler geniş çaplı arama kurtarma operasyonu yürütüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Horasan ilçesi Pirali Mahallesi Hiran Mezrası kırsalında meydana geldi. Sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla mezraya çıkan 17 yaşındaki Okan Koç'tan bir süre sonra haber alınamadı. Bölgede arama yapan mesai arkadaşları, gence ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Valilik koordinasyonunda bölgeye çok sayıda uzman ekip yönlendirildi. AFAD arama kurtarma uzmanları, jandarma asayiş ve komando timleri ile 112 Acil Sağlık personeli kayıp gencin izini sürdü. Ekipler, arama faaliyetlerini özellikle bölgeden geçen debisi yüksek Aras Nehri ve nehir yatağındaki sazlık alanlarda yoğunlaştırdı. Kıyı şeridini ve engebeli araziyi didik didik tarayan ekipler, Okan Koç'a ait bir iz bulabilmek için zorlu arazi şartlarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Okan Koç, Erzurum, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Kaybolan Çoban İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da Kamyon Bakkala Daldı Adana'da Kamyon Bakkala Daldı
Trump ailesinin kripto paralardan kazandığı rakam dudak uçuklattı Trump ailesinin kripto paralardan kazandığı rakam dudak uçuklattı
Pastanede mide bulandıran görüntüler Tatlının içinden böcek çıktı Pastanede mide bulandıran görüntüler! Tatlının içinden böcek çıktı
Arda Turan Fenerbahçe’nin eski yıldızını transfer etti Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
Kenan’dan “Para var huzur var“ dedirten hareket Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

10:49
MSB’den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
10:42
Özgür Özel’in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
10:06
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda’yı küle çevirdi Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
09:55
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 11:18:49. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kaybolan Çoban İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.