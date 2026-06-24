Erzurum\'da Kazıda Mühimmat ve Kalıntılar Bulundu

Erzurum'da kanalizasyon çalışması esnasında 3 adet mühimmat malzemesi ve mezar taşı benzeri kalıntılar bulundu.

Yakutiye ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde bir sokakta kanalizasyon hattı yenilemesi yapan ESKİ ekipleri, önce mezar taşı benzeri kalıntılarla karşılaştı. Ardından 3 adet top mermisi olduğu tahmin edilen mühimmatı fark edip çalışmalarını durduran personel, güvenlik önlemi alıp güvenlik güçlerini aradı.

İhbar üzerine kazı alanına gelen polis ekipleri mühimmatların patlama ya da benzeri bir risk taşımadığını tespit etti. Polis, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için sık sık çağrıda bulunurken, mahalle sakinleri daha önce de benzer mühimmat parçalarının bulunduğunu dile getirdi.

Kazıda çıkan 3 adet mühimmat incelemek üzere kazı alanından alınarak laboratuvara götürüldü. Aynı kazıda ortaya çıkan kalıntıların incelenmesi için Müze Müdürlüğü'ne de bilgi verildi.

Olayla ilgili inceleme ve araştırma devam ediyor. - ERZURUM