Erzurum'da kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kişi bıçakla yaralanırken saldırgan, sivil araştırma ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi girişinde karşı karşıya gelen iki grup önce sözlü olarak tartıştı. Aralarında kız meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf Ziya B. (20), M. Sefa B. ve Alperen B.'yi bacağından ve göğsünden yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli Yusuf Ziya B., sivil araştırma ekiplerince İstanbul Kapı semtinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı, sabah saatlerinde polis nezaretinde adliyeye sevk edildi. - ERZURUM
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