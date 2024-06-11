Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık uyarısı

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Erzurum'da yaklaşan bayram öncesi, polisin dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarıları devam ediyor.

Tortum İlçe Emniyet Amirliği personellerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alış verişlerinde ve hırsızlık olayları kapsamında sahte paraların sahte olduğunun nasıl anlaşılacağı, satıcılar olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği, alıcılar olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği hususlarında ayrıntılı bilgilendirme yapılmış ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi. - ERZURUM