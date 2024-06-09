Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi sahte para ve kurban alımı uyarısı

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Erzurum'da polis yaklaşan Kurban Bayram öncesi vatandaşları sahte para ve kurban alımı konularında uyardı, vatandaşlara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini gösterdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince, Doğu Anadolu canlı hayvan pazarında vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan uyarılarda kurban alım ve satışı yapacak vatandaşların dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı. Polis, vatandaşların kurbanlık alışverişini, mümkün olduğunca belediyeler tarafından belirlenmiş hayvan pazarlarında satış için izin almış ve yer verilmiş olan kişilerle yapılmasını belirterek, "İnternet üzerinden bedelinin çok altında kurbanlık satışı yapan sitelerden alışveriş yapmayın. Satışı yapılan hayvanı görmediğiniz halde, parayı sizden alarak kurbanlık hayvanı ikametinize getireceğini söyleyen kişilere inanmayın. Kurban satış yerlerinde para akışının yoğun olmasından dolayı yankesicilik, kapkaç, dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı bulunun. Alışveriş esnasında büyükbaş hayvan alırken, bu hayvana ait pasaporta, küçükbaş hayvanın kulak küpesine dikkat edin. Her türlü şüpheli durumu, zaman kaybetmeden 112 acil durum hattını arayarak polise bildirin." dedi.

Erzurum'da polisi hayvan pazarında "sahte para" uyarısında bulunurken, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini gösterdi. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda broşür dağıttı. - ERZURUM