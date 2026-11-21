Erzurum'da bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki bir kuyumcu dükkanına giren R.Ö., iş yeri çalışanlarını silahla tehdit ederek soygun girişiminde bulundu. Çıkan arbede sırasında 2 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı R.Ö'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.