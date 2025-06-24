Erzurum\'da Mahsur Kalan Karga Yavrusu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Erzurum'da bir evin havalandırma boşluğuna giren ve burada mahsur kalan kavga yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, " Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi. 2. Dadaş Sokak Cenk Evler 1. Blok havalandırma boşluğunda mahsur kalan karga yavrusu merkez itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı" denildi. - ERZURUM