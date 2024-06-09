Erzurum'da Mayıs Ayında 139 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası - Son Dakika
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Erzurum'da Mayıs Ayında 139 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası

Erzurum'da 2024 yılının ilk 5 aylık trafik istatistiklerine göre, polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Mayıs ayı içinde ise 139 ölümlü-yaralamalı trafik kazası gerçekleşti.

09.06.2024 10:41
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Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Mayıs ayı içinde 139 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının ilk 5 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Mayıs ayı döneminde 139 ölümlü-yaralamalı kaza, 199 maddi hasarlı ve bu kazalarda 3 kişi öldü, 241 yaralı kayıtlara geçti.

2024 yılı 5 aylık dönemde ise 560 ölümlü-yaralamalı kaza, 973 maddi hasarlı ve bu kazalarda 8 kişi öldü, 957 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Mayıs Ayında 139 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Mayıs Ayında 139 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası - Son Dakika
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