Erzurum'da okul çevresi denetimlerine Emniyet Müdürü Karaburun katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da okul çevresi denetimlerine Emniyet Müdürü Karaburun katıldı

Erzurum\'da okul çevresi denetimlerine Emniyet Müdürü Karaburun katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetim uygulamasına katılarak alınan emniyet tedbirlerini yerinde inceledi. Karaburun, denetimler sırasında öğrenci ve velilerle buluşarak yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik gerçekleştirilen okul çevresi denetim uygulamasına katılarak, alınan emniyet tedbirlerini yerinde inceledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla okul çevrelerindeki önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Kent genelinde çocukların ve gençlerin her türlü suçtan uzak tutulması, güvenli bir ortamda eğitim almalarının sağlanması hedeflenen geniş kapsamlı denetimlere, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da bizzat katıldı. Okul çevrelerinde konuşlandırılan ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden Karaburun, alınan güvenlik tedbirlerini yerinde denetleyerek görevli personelden bilgi aldı.

Emniyet Müdürü Karaburun, Öğrenci ve Velilerle Buluştu

Denetimler sırasında okul önlerinde ilk ders günü heyecanı yaşayan öğrenciler ve aileleriyle de bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Velilerle sohbet ederek emniyet teşkilatı olarak her zaman çocukların güvenliği için sahada olacaklarını vurgulayan Karaburun, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların eğitim süreçlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için okul çevresindeki parklar, metruk binalar, internet salonları ve umuma açık yerlere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da okul çevresi denetimlerine Emniyet Müdürü Karaburun katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı

14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
14:12
Vay be Icardi Yine dört ayak üstüne düştü
Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü
13:59
Acun Ilıcalı’nın bir takımı daha var Puan durumuna bakanlar “Bu kadar da olmaz“ diyor
Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar "Bu kadar da olmaz" diyor
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:32
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 14:42:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum'da okul çevresi denetimlerine Emniyet Müdürü Karaburun katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement