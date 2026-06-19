Okul ve çevresi güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen "Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Koordinasyon Toplantısında", öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamaya yönelik yürütülen çalışmalar ile Haziran ayı tedbirleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıya Vali Yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Sağlık Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerinin temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri, birim amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erzurum genelinde okul ve çevre güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar, gerçekleştirilen denetimler ve alınan tedbirler hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda; okul ve çevre güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler, öğrenci servis araçlarının denetimi, trafik güvenliği uygulamaları, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, okul çevrelerinde gerçekleştirilen güvenlik tedbirleri, metruk binalara yönelik yürütülen çalışmalar ve öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren diğer hususlar ele alınarak mevcut durum değerlendirildi. Ayrıca kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken, alınabilecek ilave tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Aydın Baruş, çocukların güvenliğinin ve sağlıklı gelişiminin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ERZURUM