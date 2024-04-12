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Erzurum'da orta refüje çıkan araç elektrik direğine ve ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Üniversite Kavşağı'ndan Cemal Gürsel Caddesi istikametinden kent merkezine hareket eden 65 FC 255 plakalı henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde orta refüje çıkarak ağaca ve elektrik direğine çarparak durabildi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Orta refüje çarpan aracın direğe ve daha sonra burada bulunan ağaca çarparak durduğu görüldü. Kazada yaralanan araç sürücüsü B.A. ve yolculardan kimliği belirlenen S.Z. ve diğer yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.