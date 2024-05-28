Erzurum'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 5 Yaralı

Erzurum\'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 5 Yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada, Enes K'nin kullandığı bir otomobil ile Hasan E. idaresindeki başka bir otomobil kavşak üzerinde çarpıştı. Kazada hayatını kaybedenlerden biri olay yerinde, diğerleri ise hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılar ise şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

28.05.2024 14:00
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Erzurum'da meydana gelen ve iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Aziziye ilçesinde meydana gelen kazada, Enes K'nin kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, E-80 geçişinde Hasan E. idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille kavşak üzerinde çarpıştı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kaza yerine hemen 112 unsurları, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk değerlendirmelerde Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı. Yaralılar ambülanslarla şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serap K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralılardan Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Aziziye, Erzurum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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