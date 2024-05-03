Erzurum'da otomobil karşı şeride girerek tır arasında sıkıştı - Son Dakika
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Erzurum'da otomobil karşı şeride girerek tır arasında sıkıştı

Erzurum\'da otomobil karşı şeride girerek tır arasında sıkıştı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve tır ile refüj arasında sıkıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sürücü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol kısa süreli olarak trafiğe kapandı.

03.05.2024 13:50
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Erzurum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride girerek refüj ile tır arasında sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Hastaneler Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Havuzbaşı istikametinden Gez Mahallesi istikametine seyreden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek tır ile refüj arasında sıkıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yol kısa süreli trafiğe kapandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da otomobil karşı şeride girerek tır arasında sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da otomobil karşı şeride girerek tır arasında sıkıştı - Son Dakika
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