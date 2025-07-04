Erzurum\'da Polis Adaylarına Yangın Söndürme Eğitimi

Erzurum'da polis adaylarına yönelik yangına müdahale ve söndürme teknikleriyle ilgili eğitim verildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, muhtemel bir yakında nasıl hareket edileceği ve büyümeden yapılacak müdahaleler hakkında Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. Programda önce polis adaylarına yangın ve yangın söndürmeyle alakalı bilgilendirme yapıldı. Daha sonra sahada başta yangın tüpü kullanma ve benzeri konularda uygulama yapıldı. - ERZURUM