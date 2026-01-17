Erzurum'da Sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale devam ederken içeride bulanan 2 kişi ekipleri müdahalesi ile dışarı çıkarıldı. 6 kişinin yaralandığı yangın kontrol altına alındı.
İçerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştılar
İş makinası ile yangının meydana geldiği işletmenin duvarı ve camları yıkılarak yaralılara ulaşıldı. İçeriye giren ekipler yaralıları sedyeye alarak içerinden çıkarmayı başardı.
Bugün öğle saatlerinde yaşanan patlama sonrası çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet müdürlüğüne ait tomalar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
İtfaiye ekipleri de yangına müdahale sırasında dumandan etkilenirken bölgede bulunan 112 ekipleri itfaiye erlerine müdahale ediyor.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Onur Karaburun söndürme çalışmalarına yerinde takip ediyor. - ERZURUM
Son Dakika › 3-sayfa › Yangında içerde kalan 2 kişi ekiplerin yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?