Erzurum'da seçim günü trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da seçim günü trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum'un Cumhuriyet Caddesi'nde, aynı yönde hareket eden iki aracın çarpışması sonucu 1 belediye çalışanı yaralandı. Belediyeye ait mobil temizlik aracına arkadan çarpan hafif ticari aracın ön tarafı kullanılmaz hale gelirken, aracın her iki hava yastığı da açıldı. Kazada belediye çalışanı Muhammet E. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 görevlileri belediye çalışanı Muhammet E.'yi ambulansla tedavi edilmek üzere Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Cumhuriyet Caddesi'nde bir süre trafik tek şeritten verildi. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

31.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:34
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Erzurum'da seçim günü trafik kazası: 1 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Cumhuriyet Caddesi'nde, aynı yönde hareket eden iki aracın çarpışması sonucu 1 belediye çalışanı yaralandı.

Belediyeye ait mobil temizlik aracına arkadan çarpan hafif ticari aracın ön tarafı kullanılmaz hale gelirken, aracın her iki hava yastığı da açıldı. Kazada belediye çalışanı Muhammet E. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 görevlileri belediye çalışanı Muhammet E.'yi ambulansla tedavi edilmek üzere Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Cumhuriyet Caddesi'nde bir süre trafik tek şeritten verildi. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

(MEK-NK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da seçim günü trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da seçim günü trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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