Erzurum'da seçim günü trafik kazası: 1 yaralı
ERZURUM - Erzurum'un Cumhuriyet Caddesi'nde, aynı yönde hareket eden iki aracın çarpışması sonucu 1 belediye çalışanı yaralandı.
Belediyeye ait mobil temizlik aracına arkadan çarpan hafif ticari aracın ön tarafı kullanılmaz hale gelirken, aracın her iki hava yastığı da açıldı. Kazada belediye çalışanı Muhammet E. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 görevlileri belediye çalışanı Muhammet E.'yi ambulansla tedavi edilmek üzere Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Cumhuriyet Caddesi'nde bir süre trafik tek şeritten verildi. Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
(MEK-NK-ÖK-Y)
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor.
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Havza Büro Amirliği ekipleri, G.B. ve S.A. isimli şahısların araçlarında yaptıkları aramada 4 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet esrar maddesi öğütme aparatı, 4 adet tabanca mermisi ve 3 adet kartuş ele geçirdi. G.B. ve S.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi, Ordu'da toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren aile üyeleri, memleketleri olan Ordu'nun Kabataş ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Samsun'un Havza ilçesinde polis ekipleri, Kavak ilçesinde yapılan bir araçta yaptıkları aramada 132 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili olarak K.D., N.G. ve Y.G. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 4 gram sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 esrar öğütme aparatı, 4 tabanca mermisi ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Samsun'un Kavak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda, Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan aramalarda 132 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürülerek işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Rota Limanı'nda demirli geminin güverte kısmında elektrik kablolarından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 5 mürettebat ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini ve diğer adaylar hakkında hiçbir söz sarf etmediklerini belirtti.
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