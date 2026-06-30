Erzurum'da Silahlı Saldırı: Olayın Nedeni Belirsiz

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi Şelale Evler Caddesi'nde bulunan bir iş yerine silahla ateş açıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, plakasız bir araçtan bir iş yerine silahla ateş açıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, iş yerinin camında saçma izleri ile olayda kullanılan silaha ait olduğu değerlendirilen 1 adet boş kartuş tespit etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olayın hangi nedenle gerçekleştirildiği henüz belirlenemedi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ERZURUM