Erzurum'da Temmuz 2026 Trafik Kazaları - Son Dakika
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Erzurum'da Temmuz 2026 Trafik Kazaları

Erzurum\'da Temmuz 2026 Trafik Kazaları
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Erzurum'da Temmuz 2026'da 248 kaza, 5 ölü, 413 yaralı; ilk 7 ayda toplam 1084 kaza kaydedildi.

Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde, 2026 Temmuz ayında 248 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 413 kişi yaralandı.

Temmuz 2026 Trafik İstatistik Bülteni verilerine göre, Erzurum'da polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde temmuz ayında toplam 248 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası kayıtlara geçti. Aynı dönemde 288 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Temmuz ayında kent genelinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybederken, 413 kişi yaralandı.

7 ayda bin 84 ölümlü-yaralanmalı kaza

Erzurum'da 2026 yılının ocak-temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam bin 84 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde bin 915 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Yılın ilk 7 ayında meydana gelen trafik kazalarında 21 kişi hayatını kaybederken, bin 869 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2026 yılının ilk 7 ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 2 bin 999 trafik kazası kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Temmuz 2026 Trafik Kazaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Temmuz 2026 Trafik Kazaları - Son Dakika
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