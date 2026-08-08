Erzurum\'da Temmuz Trafik Kazaları Artışta

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Temmuz ayında 218 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 360 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Temmuz 2026 Aylık Trafik İstatistik Bülteni verilerine göre, Erzurum'da temmuz ayında polis sorumluluk bölgesinde 218 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası kayıtlara geçti. Aynı dönemde 266 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Temmuz ayında 3 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da temmuz ayında meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaşamını yitirirken, 360 kişi yaralandı. Böylece kentte temmuz ayında polis sorumluluk bölgesinde toplam 484 ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza kayıtlara geçmiş oldu.

7 aylık bilançoda 16 can kaybı

Erzurum'da 2026 yılının ocak-temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ayında ise 963 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde bin 805 maddi hasarlı kaza kayıtlara geçti. Yılın ilk 7 ayında meydana gelen kazalarda 16 kişi hayatını kaybederken, bin 644 kişi yaralandı.